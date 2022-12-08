الاحتلال الاسرائيلي يصادق على هدم منزل الشهيد التميمي

القدس المحتلة/ سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، مصادقته على مصادرة وهدم منزل الشهيد عدي التميمي، الذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين، إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن قائد الجبهة الداخلية "وقع على أمر بمصادرة وهدم الشقة التي كان يسكن فيها" الشهيد التميمي، وأشار أن ذلك تم بعد رفض اعتراضات أسرة الشهيد وجيرانه على قرار هدم الشقة الواقعة في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمالي القدس المحتلة.

واستشهد التميمي (22 عاما) في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة.