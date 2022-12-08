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"انتربول فلسطين" يتسلم مطلوبا للنيابة العامة من إنتربول الأردن

الخميس 08 ديسمبر 2022 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"انتربول فلسطين" يتسلم مطلوبا للنيابة العامة من إنتربول الأردن



رام الله/ سما/

تَسلم المكتب المركزي الوطني"إنتربول فلسطين" من إنتربول الممكلة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقه  مذكرات قضائية  .

وقال الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم  بعد ارتكابهم جرائم، حيث تم استصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهمة "إساءة الامانة" وفقا لمذكرة صادرة عن النيابة العامة وتم القبض عليه يوم الخميس 8/12/2022 وتسليمه عبر القنوات المختصة  .

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

ووجه ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.

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