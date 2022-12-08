  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: الاحتلال يمنع أكثر من 380 مسيحيا من الاحتفال بالأعياد في القدس وبيت لحم

الخميس 08 ديسمبر 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاحتلال يمنع أكثر من 380 مسيحيا من الاحتفال بالأعياد في القدس وبيت لحم



غزة / سما/

منعت سلطات الاحتلال، أكثر من 380 مسيحيا من السفر من قطاع غزة الى القدس وبيت لحم للمشاركة في الاعياد المسيحية.


وقال الياس الجلدة عضو مجلس وكلاء الكنيسة الارثوذكسية بغزة "ان هذا العام هو الاسوأ في ملف التصاريح حيث منح الاحتلال تصاريح لاشخاص متوفين، او خارج البلد، كما منح تصاريح لاطفال ومنع ذويهم او منع الاب او الام" مؤكدا "ان الاحتلال يمارس نفس الاكاذيب ويدعي انه يصدر تصاريح والحقيقة ان نسبة المنع أعلى من نسبة التصاريح، مشيرا الى انه تم تقديم اكثر من 900 اسم ومنع منهم 380 مسيحيا بذريعة "المنع الامني" بينهم اطفال".


وطالب الجلدة بحرية وصول الفلسطينيين الى الاماكن المقدسة واداء الصلوات بكل حرية، معتبرا ما تقوم به إسرائيل اضطهاد ديني.
واشار الى ان المسيحيين سيحتفلون بغزة باقامة الصلوات بشكل طبيعي وتبادل التهاني وانارة شجرة الميلاد رغم تنغيصات الاحتلال.


بدورها، استنكرت حركة حماس منع سلطات الاحتلال المواطنين المسيحيين في غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم للمشاركة في إحياء أعيادهم ومناسباتهم الدينية.


وعدت ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالوصول إلى أماكن العبادة.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها في وقف انتهاكات الاحتلال بحق مواطنينا المسيحيين، وبحق دور العبادة، ومعاقبة سلطات الاحتلال وقادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لأبسط حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للشرائع السماوية والقوانين الدولية ذات الصلة.

الأكثر قراءة اليوم

من هو الشهيد مجاهد النجار منفذ عملية "عوفرا"؟

شاهد: مصريون يخترقون أقوى جدار إسرائيلي على الحدود بطريقة غريبة ويشتبكون مع الجيش

بالأسماء.. التعرف على جثامين شهداء حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية

فيديو: مدرب منتخب اسبانيا يبدي اندهاشه من مستوى لاعب مغربي

شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية اطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

بارليف يتخوف من "إشعال" بن غفير للشرق الأوسط ويقود إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة

قلق إسرائيلي من انتشار فيلم "الطنطورة"

الأخبار الرئيسية

2022-12-08_07-02-10_950301

وزير الأمن الإسرائيليّ الجديد : عنصريٌّ مطلوبٌ للعدالة الدوليّة.. يُهدّدّ بتصفية السنوار ويُحرِّض على عرب الـ 48

image_processing20221208-291924-cwbd67

حواجز متفجرة.. موقع عبري: تطور المقاومة في جنين يخيف الجيش الإسرائيلي وتمدده للضفة

الشاباك: اعتقال مواطن من غزة يحمل تصريح عمل بزعم العمل لصالح حركة حماس

41742

إذاعة الجيش : الفلسطينيون تجهزوا لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

3 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم