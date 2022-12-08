قرار حكومي بغزة باستيراد البيض المخصب لأول مرة

غزة / سما /

أعلنت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في قطاع غزة عن سماح الحكومة بغزة باستيراد البيض المخصب الخاص بإنتاج الصوص للدجاج اللاحم لتربيته في المزارع الخاصة بتربية الدواجن، وذلك لأول مرة في تاريخ قطاع الدواجن في غزة.

وقالت النقابة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن القرار الحكومي يُعد كسرا لحالة الاحتكار والاستغلال لمربي الدواجن في أسعار الصيصان من قبل بعض التجار وبعض أصحاب الفقاسات وتحت إشراف بيطري من وزارة الزراعة والنقابة.

وأضافت أنه تم إنتاج عشرات الآلاف من تلك الصيصان اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٨م برعاية وزارة الزراعة في غزة وطاقم عمل من النقابة واجراءات بيطرية مشددة برئاسة الطبيب البيطري/ سعود الشوا وتوزيعه على المزارعين أعضاء النقابة بسعر التكلفة في كافة محافظات قطاع.

وثمنت النقابة، قرار وزارة الزراعة بهذا القرار وذلك لتمكين لتجنيب المزارعين أي استغلال أو احتكار من قبل التجار وتخفيض تكلفة الإنتاج للدجاج اللاحم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.