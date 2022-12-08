3 شركات إسرائيلية تدخل قائمة أكبر 100 مصدر للأسلحة خلال 2021

القدس المحتلة / سما /

قال موقع زمن إسرائيل اليوم الخميس، إن ثلاثة شركات إسرائيلية دخلت في قائمة أكبر 100 مصدر للأسلحة لعام 2021، وزادت مبيعات شركات (الصناعات الجوية، رفائيل، إلبيط) بنسبة 3 ٪ في عام 2021.



ونقل الموقع العبري عن تقرير صادر عن "معهد ستوكهولم الدولي" لأبحاث السلام (SIPRI) - المعهد الذي يدير قاعدة البيانات الرائدة حول مبيعات الأسلحة (المنتجات والخدمات) أنه كانت هناك زيادة في مبيعات الأسلحة في جميع أنحاء العالم في عام 2021.



وعلى الرغم من الصعوبات الهائلة في سلاسل التوريد حول العالم في ذلك العام بلغت مبيعات شركات الأسلحة قرابة 592 مليار دولار، هذه زيادة بنسبة 1.9٪ مقارنة بعام 2020. ومن المتوقع أن تزداد الأرقام العالمية بشكل كبير في عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.



الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى الخوف من وقوع هجمات مماثلة على دول أخرى قريبة من أوكرانيا إلى زيادة المشتريات العسكرية منذ مارس 2022،و أبلغت الصناعات الإسرائيلية للأسلحة بأن النصف الثاني من عام 2022 عن شهد أرقام مشتريات أعلى من جميع الصادرات في عام 2021.

وذكر التقرير أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 زاد من الطلب على شراء الأسلحة ، بشكل رئيسي من قبل العملاء في أوروبا والولايات المتحدة. وزاد شراء وإنتاج الأسلحة والذخيرة لتجديد المخزونات .



احتلت "إلبيط" المرتبة 28 بإجمالي مبيعات 4.75 مليار دولار (بزيادة قدرها 3.6٪ مقارنة بالعام السابق)، وذكر التقرير أن "إلبيط" أنشأت شركة تابعة لها في الإمارات، واحتلت شركة صناعة الطيران المرتبة 38 بإجمالي مبيعات 3.87 مليار دولار (بزيادة 1.9٪ مقارنة بالعام السابق).

واحتلت شركة "رافائيل" في المركز 45 بالقائمة بإجمالي مبيعات ثلاثة مليارات دولار (بزيادة 3.4٪ مقارنة بالعام السابق).بلغ إجمالي مبيعات أكبر ثلاث شركات إسرائيلية - صناعات الفضاء الإسرائيلية وإلبيت ورافائيل - في عام 2021 11.6 مليار دولار. أي بنسبة نمو 3٪ مقارنة بعام 2020.

ومن المتوقع أن يكون عام 2022 عاما قياسيا لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية حول العالم، بعد زيادة ميزانيات المشتريات الدفاعية في العديد من الدول، وعلى خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا .