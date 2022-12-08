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الاحتلال يخطر بهدم منزل ووقف العمل بآخرين شرق يطا

الخميس 08 ديسمبر 2022 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل، ووقف العمل والبناء في آخرين شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "ماعين" التابعة لبلدية الكرمل شرق يطا، وأخطرت بهدم منزل يعود للمواطن ابراهيم محمد خليل ابو العنبية، مكون من ثلاثة طوابق وتبلغ مساحته (450 مترا مربعا)، ويؤوي 20 فردا، كما أخطرت بإزالة مضخة مياه مخصصة لتزويد أكثر من (60) عائلة في تجمع "شعب البطم، وقواويص" شرق يطا بالمياه.

كما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل والبناء في منزلين آخرين في ذات المنطقة، يعودان للمواطن رائد محمد البدوي ومساحته (140 مترا مربعا)، واحمد عيسى يونس ومساحته (150 مترا مربعا).

وفي قرية "التواني"، قامت قوات الاحتلال بتصوير بركسين للمواطن سليمان العدرة، وخضر العمور.

#الاحتلال #يطا #الخليل

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