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ضبط مزور تقارير وختم طبي في غزة

الخميس 08 ديسمبر 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مزور تقارير وختم طبي في غزة



غزة / سما /

ضبطت دائرة المباحث الطبية قسم الصيدليات في قطاع غزة اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، المدعو محمد (أ. ط)، وبحوزته روشة طبية مزورة تحتوي على عقاقير طبية مراقبة.

وبينت المباحث الطبية، أنها وبمراجعة الطبيب المختص لكتابة الروشتة، أنكر علمه بما تحتويه الروشتة، مؤكداً أن الروشتات مزورة، وباستجواب المذكور أقر بتزوير ختم الطبيب بالإضافة إلى تزوير عدد من الروشتات الطبية، وبيعها مقابل 30 شيكل لكل روشتة طبية.

وعليه تمت إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول

#غزة #المباحث الطبية

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