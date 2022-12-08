الشاباك: اعتقال مواطن من غزة يحمل تصريح عمل بزعم العمل لصالح حركة حماس

القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، عن اعتقال عامل فلسطيني من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، بزعم أنه كان يجمع معلومات استخباراتية لحركة حماس داخل إسرائيل.

وبحسب بيان الشاباك، فإن المعتقل يملك تصريح عمل تجاري، وتم اعتقاله عند حاجز بيت حانون "إيرز" بداية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، وهو صابر أبو ثبات (28 عامًا).

وادعى الشاباك، أنه مسؤولين في حماس داخل قطاع غزة جندوا أبو ثبات بهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل، وقد عقد معه عدة لقاءات مع نشطاء حماس داخل حاجز بيت حانون من داخل غزة، وطلب منه أن يكشف هوية عملاء الشاباك وجمع معلومات استخباراتية، وأنه تلقى تدريبات بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده أمام محكمة بئر السبع.

وقال الشاباك إنه ينظر بجدية إلى أي أنشطة للتجسس من غزة، وسيواصل العمل من أجل إحباط أي نوايا "عدائية" من جانب جميع الأطراف بما فيها حماس.