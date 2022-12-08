  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشاباك: اعتقال مواطن من غزة يحمل تصريح عمل بزعم العمل لصالح حركة حماس

الخميس 08 ديسمبر 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك: اعتقال مواطن من غزة يحمل تصريح عمل بزعم العمل لصالح حركة حماس



القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، عن اعتقال عامل فلسطيني من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، بزعم أنه كان يجمع معلومات استخباراتية لحركة حماس داخل إسرائيل.

وبحسب بيان الشاباك، فإن المعتقل يملك تصريح عمل تجاري، وتم اعتقاله عند حاجز بيت حانون "إيرز" بداية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، وهو صابر أبو ثبات (28 عامًا).

وادعى الشاباك، أنه مسؤولين في حماس داخل قطاع غزة جندوا أبو ثبات بهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل، وقد عقد معه عدة لقاءات مع نشطاء حماس داخل حاجز بيت حانون من داخل غزة، وطلب منه أن يكشف هوية عملاء الشاباك وجمع معلومات استخباراتية، وأنه تلقى تدريبات بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده أمام محكمة بئر السبع.

وقال الشاباك إنه ينظر بجدية إلى أي أنشطة للتجسس من غزة، وسيواصل العمل من أجل إحباط أي نوايا "عدائية" من جانب جميع الأطراف بما فيها حماس.

الأكثر قراءة اليوم

من هو الشهيد مجاهد النجار منفذ عملية "عوفرا"؟

شاهد: مصريون يخترقون أقوى جدار إسرائيلي على الحدود بطريقة غريبة ويشتبكون مع الجيش

بالأسماء.. التعرف على جثامين شهداء حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية

شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية اطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

فيديو: مدرب منتخب اسبانيا يبدي اندهاشه من مستوى لاعب مغربي

بارليف يتخوف من "إشعال" بن غفير للشرق الأوسط ويقود إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة

قلق إسرائيلي من انتشار فيلم "الطنطورة"

الأخبار الرئيسية

image_processing20221208-291924-cwbd67

حواجز متفجرة.. موقع عبري: تطور المقاومة في جنين يخيف الجيش الإسرائيلي وتمدده للضفة

41742

إذاعة الجيش : الفلسطينيون تجهزوا لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

3 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في جنين

"هآرتس": الاتحاد الأوروبي سيستخدم وسائل ضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الرئيس عباس: لن نحل السلطة ولا أحد يستطيع ذلك وأنا معرض في أي لحظة للقتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم