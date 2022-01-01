  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثامين 4 شهداء في رام الله وجنين

الخميس 08 ديسمبر 2022 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثامين 4 شهداء في رام الله وجنين



رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة اليوم الخميس، جثامين 4 شهداء هم الشهيد مجاهد محمود حامد (32 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد أمس، و3 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها فجرا وهم: عطا شلبي، وصدقي زكارنة، وطارق الدمج.

وانطلقت مراسم تشييع الشهيد مجاهد حامد من مجمع فلسطين الطبي بجنازة عسكرية وصولا الى منزل عائلته في بلدة سلواد شرق رام الله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وتأجل دفن جثمانه الى بعد صلاة العصر على امل ان تفرج سلطات الاحتلال عن والده وشقيقه الذين اعتقلتهما فجرا، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالبلدة.

كما انطلقت مراسم تشييع شهداء جنين من مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين الحكومي بجنازة مهيبة وصولا الى منازل عائلات الشهداء الثلاثة لإلقاء نظرة الوداع عليهم في جنين ومخيمها قبل الصلاة عليهم ومواراتهم الثرى، حيث سيوارى جثمان الشهيد صدقي زكارنة الثرى في مقبرة الحي الشرقي، وطارق الدمج في مقبرة المخيم، وعطا شلبي في مقبرة حي زكارنة بقباطية.

وردد المشاركون في التشييع شعارات منددة بجرائم الاحتلال، وداعية إلى الثأر من الاحتلال وتصعيد مقاومته.

وكانت أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة مساء أمس باستشهاد الشاب مجاهد خلال مطاردة السيارة التي يستقلها بدعوى تنفيذه عملية إطلاق النار قرب عوفرا.

الأكثر قراءة اليوم

لبنان: الكشف عن أرقام صادمة لأعداد “العملاء” المُشتبهين بتعاملهم مع إسرائيل.. ومفاجأة في التحقيقات

من هو الشهيد مجاهد النجار منفذ عملية "عوفرا"؟

شاهد: مصريون يخترقون أقوى جدار إسرائيلي على الحدود بطريقة غريبة ويشتبكون مع الجيش

بالأسماء.. التعرف على جثامين شهداء حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية

شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية اطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

فيديو: مدرب منتخب اسبانيا يبدي اندهاشه من مستوى لاعب مغربي

قلق إسرائيلي من انتشار فيلم "الطنطورة"

الأخبار الرئيسية

الشاباك يزعم : اعتقال مواطن من غزة يحمل تصريح عمل بزعم العمل لصالح حركة حماس

41742

إذاعة الجيش : الفلسطينيون تجهزوا لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

3 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في جنين

"هآرتس": الاتحاد الأوروبي سيستخدم وسائل ضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الرئيس عباس: لن نحل السلطة ولا أحد يستطيع ذلك وأنا معرض في أي لحظة للقتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم