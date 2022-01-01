تشييع جثامين 4 شهداء في رام الله وجنين

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة اليوم الخميس، جثامين 4 شهداء هم الشهيد مجاهد محمود حامد (32 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد أمس، و3 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها فجرا وهم: عطا شلبي، وصدقي زكارنة، وطارق الدمج.

وانطلقت مراسم تشييع الشهيد مجاهد حامد من مجمع فلسطين الطبي بجنازة عسكرية وصولا الى منزل عائلته في بلدة سلواد شرق رام الله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وتأجل دفن جثمانه الى بعد صلاة العصر على امل ان تفرج سلطات الاحتلال عن والده وشقيقه الذين اعتقلتهما فجرا، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالبلدة.

كما انطلقت مراسم تشييع شهداء جنين من مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين الحكومي بجنازة مهيبة وصولا الى منازل عائلات الشهداء الثلاثة لإلقاء نظرة الوداع عليهم في جنين ومخيمها قبل الصلاة عليهم ومواراتهم الثرى، حيث سيوارى جثمان الشهيد صدقي زكارنة الثرى في مقبرة الحي الشرقي، وطارق الدمج في مقبرة المخيم، وعطا شلبي في مقبرة حي زكارنة بقباطية.

وردد المشاركون في التشييع شعارات منددة بجرائم الاحتلال، وداعية إلى الثأر من الاحتلال وتصعيد مقاومته.

وكانت أبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة مساء أمس باستشهاد الشاب مجاهد خلال مطاردة السيارة التي يستقلها بدعوى تنفيذه عملية إطلاق النار قرب عوفرا.