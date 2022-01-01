لبنانيون يرقصون بالنعش خلال جنازة - تفاصيل

وكالات / سما /

انتشر مقطع فيديو على TikTok لـ جنازة صادمة، زفها المشيعون بالطبل والزمر في لبنان، حيث كان الجميع يرقص ويطلق الزغاريد وكأنه "فرح".

وحمل المشيعون، النعش وبدأوا يرقصون به ويصفقون للميت الذي تبين أنه توفي "عريسا"، مما دفع أهله وأحبائه لزفه إلى القبر في جنازة احتفالية.

الرقص في الجنازات

الرقص في الجنازات هي عادة شائعة في لبنان، وأحيانًا يوصي بها الموتى قبل وفاتهم حتى لا يغمر الحزن ذويهم.

ورغم أنه مرفوض في الإسلام، إلا أنه ينتشر بين اللبنانيين المسيحيين، ويبدو أن العريس في المقطع كان مسيحيًا وفقًا للتعليقات.

وعادة ما يكون الاحتفال والزفة للشاب إذا توفي عريسًا أو صغيرًا في السن مثلما حدث في جنازة الفنان "جورج الراسي"، وحتى الأطفال لأنهم ذاهبون إلى الجنة.