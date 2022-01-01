كيت وينسلت تكشف عن الصعوبات في هوليوود بسبب وزنها

وكالات / سما /

في مقابلة حديثة لها مع مجلة "صنداي تايمز" كشفت النجمة كيت وينسلت أنها في بداية مشوارها المهني عانت كثيراً بسبب وزنها.

وقالت النجمة إنها تعاملت مع الكثير من الانتقادات اللاذعة فى بداية حياتها المهنية، وقالت النجمة إنها قد قيل لها عندما كانت مجرد طالبة بأنها ستلعب أدوار "فتاة سمينة''.

وأضافت: "من الممكن أن تكون التعليقات سلبية للغاية، حيث يخضع الناس للتدقيق بطريقة لا يمكن لشخص ضعيف أن يتعامل معها".

وتابعت: "في صناعة السينما بدأ الأمر يتغير حقاً.. فعندما كنت أصغر سناً، كان وكيل أعمالي يتلقى مكالمات تقول، "كم يبلغ وزنها؟"، لذلك أنا سعيدة أن هذا بدأ يتغير".

كما تحدثت النجمة عن التعليقات التي كانت تتلقاها على جسدها، خاصة عندما تقدم لها نصيحة بأن تتابع مع مدرب خاص، وقد أحدث ذلك صراعاً لها مع نفسها، إذ إنها كانت تريد أن تظهر بالشكل الذي يجعلها مقبولة من قبل الناس كي تنجح في أعمالها، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً أبداً عليها، بل أحدث ردات فعل عكسية.

كيت وينسلت تتبرع لطفلة

وفي سياق منفصل، وخلال مقابلة خاصة لها مع قناة BBC كشفت النجمة أنها تبرعت بمبلغ 17 ألف جنيه إسترليني لدفع فاتورة الكهرباء المرتفعة الخاصة بأجهزة دعم حياة طفلة في بريطانيا كانت القناة قد نشرت قصتها.

وكانت القناة قد نشرت خبراً عن كارولين، والدة فريا التي تبلغ من العمر 13 عاماً، وتعاني من شلل دماغي حاد وتعتمد على أجهزة خاصة للحصول على الأكسجين بسبب مشاكل التنفس المزمنة، ستضطر إلى وضع طفلتها، في دار للرعاية لأنها لا تستطيع تحمل فواتير الكهرباء الخاصة بها"، فتأثرت كيت كثيراً بالخبر.

وقالت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً: "دمرني الأمر تماماً. وفكرت في تلك اللحظة أي كوكب سيُسمح بحدوث ذلك، هذا خطأ تماماً"، وقررت النجمة أن تتدخل وتساعد العائلة.

وأوضحت النجمة أنها تمكنت من الوصول إلى العائلة وإعلامها عن رغبتها بالتبرع للطفلة، وعليه قاموا بإعداد صفحة لجمع التبرعات وتمكنت بذلك من التبرع على الفور.