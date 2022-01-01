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فلسطين تتصدر مشهد احتفالات نجوم المغرب بالإنجاز التاريخي في المونديال

الخميس 08 ديسمبر 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تتصدر مشهد احتفالات نجوم المغرب بالإنجاز التاريخي في المونديال



رام الله / سما /

أهدى لاعبو وجماهير المنتخب المغربي, انتصارهم التاريخي على إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم, للشعب الفلسطيني.

ورفع لاعبو المغرب خلال احتفالاتهم مع الجماهير, العلم الفلسطيني, في إشارة لدعمهم القضية الفلسطينية.

ورغم انشغال نجوم "أسود الأطلس" بالأفراح عقب الوصول لدور الثمانية, إلا أن قضية فلسطين كانت حاضرة بقوة على أرض الملعب.

وعلى غرار اللاعبين, فقد كانت الجماهير تهتف باسم "فلسطين حرة" عقب تخطي منتخب المغرب نظيره الإسباني, إذ أجمعوا على حبهم للشعب الفلسطيني ومساندته في قضيته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن المغرب فازت على إسبانيا (3-0) بركلات الترجيح, بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

#مونديال قطر #فلسطين #المغرب #إسبانيا #كأس العالم

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