رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام)، الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها تصريحات الرئيس محمود عباس في مقابلة تلفزيونية مع فضائية العربية.

كما ركزت الصحف الثلاث على خبر استشهاد الشاب مجاهد حامد من بلدة سلواد شرق رام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: لن نحل السلطة ولا أحد يستطيع ذلك

- مجاهد حامد .. أسيرا فشهيدا

- الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني فواز ياسين ورئيس بلدية دورا

- مصابان بالسرطان.. تدهور خطير على صحة الأسيرين ناصر أبو حميد ووليد دقة

- توقيع اتفاقيات استثمار وتمويل أوروبي بقيمة 80 مليون يورو

- أوروبا تجمد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية بسبب الحكومة الجديدة وواشنطن تبحث إمكانية وضع مبادئ توجيهية للتعامل معها

- "الخارجية": التعرف على جثامين شهداء حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية

* "القدس":

- الرئيس: لن نحل السلطة ولا أحد يستطيع ذلك

- شهيد من سلواد وإصابة خطيرة في كفرعين

- اقتحام نابلس ومستوطنون يهاجمون مدرسة ويحطمون سيارة قاضيين

- الرئيس الصيني: نسعى لشراكة استراتيجية مع العرب والقمم الثلاث محطة للخروج من هيمنة القطب الواحد

- روسيا تتهم كييف بشن هجوم على قواعدها الجوية

- بينيت يدعو إدارة بايدن لعدم المس بإسرائيل بالهيئات الدولية

- متطرفة تتسلم وزارة الاستيطان

- المدعي العام للجنائية الدولية يعتزم زيارة فلسطين

* "الأيام":

- الرئيس: فلسطين دولة كاملة الكيانية وعضوية إسرائيل الأممية غير قانونية

- استشهاد شاب من سلواد برصاص الاحتلال

- إصابات إثر مواجهات في نابلس وكفرعين

- غزة: إعلان هوية تسعة مواطنين غرقوا في المتوسط قبل شهرين

- الكشف عن إصابة الأسير وليد دقة بسرطان الدم

- صحة الأسير أبو حميد "دخلت منحى خطيرا جدا"

- الاتحاد الأوروبي يجمد العمل لإقرار اتفاق التعاون مع الشرطة الإسرائيلية

- شهود عيان يروون: هكذا قتل الضابط الإسرائيلي الشاب عمار مفلح في حوارة

- نابلس: هكذا أفشل المقاومون مهمة "المستعربين" في حارة الياسمينة