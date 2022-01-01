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حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أنّ انتفاضة شعبنا حتماً ستنتصر

الخميس 08 ديسمبر 2022 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أنّ انتفاضة شعبنا حتماً ستنتصر



جنين / سما /

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، شهداء مخيم جنين، والذين ارتقوا برصاص الاحتلال عقب اقتحام المخيم فجر اليوم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إننا نعزّي ذوي الشهداء الأبطال لنحيي مقاومينا البواسل في جنين القسام، الذين تصدّوا للعدوان واشتبكوا مع قوات العدو الصهيوني بالرصاص والعبوات

وأكدت الحركة أنّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة إرهابٌ منظّم، وتعبير عن الصلف الصهيوني والرغبة المستمرة في التغول على الضفة، ومحاولة يائسة لاغتيال إرادة الفلسطيني الحرّ المنتفض في وجه عدوان الاحتلال.

وأضافت: "اغتيال الاحتلال لأبطال شعبنا الذين حوّلوا ليله إلى كابوس، يفتح النار على نفسه، ويصبٌّ الزيت على النار، وليعلم أنّ هذه الجريمة سترتدّ عليه ناراً تُشعل مزيداً من الغضب، وإنّ انتفاضة شعبنا حتماً ستنتصر".

استشهد 3 مواطنين، وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين.

وأفادت المصادر الطبية ومراسلنا، أن الشهداء هم: طارق الدمج، صدقي زكارنة، عطا شلبي.

#حماس #شهداء #جنين #الاحتلال

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