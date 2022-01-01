قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت من سلواد المواطن محمود النجار ونجله خالد، وهما والد وشقيق الشهيد مجاهد الذي استشهد أمس برصاص الاحتلال قرب رام الله.

كما اعتقل زيد صبحي زيد، ومحمد الشني من مخيم الجلزون شمال رام الله، والشاب جود صبح من المدينة.

وفي نابلس، اعتقل المحررين روحي مرمش، وأحمد درويش، وأمجد مليطات والمحرر رائف خطاطبة وكلاهما من بيت فوريك شرقًا، وحسن حمايل، ومجاهد معلا من بيتا جنوبًا.

وفي جنين، اعتقل المحرر باجس أبو كايد، والمحرر خالد أبو الهيجاء.

فيما اعتقل الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم، والمحرر خليل كنعان من مخيم عايدة.

بينما اعتقل الشيخ سعيد أبو سنينة، ومحمد مرشد سلهب من الخليل.