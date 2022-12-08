بعد اغتيال شهداء جنين ..الاحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة خشية عمليات للمقاومة

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر عبرية اليوم الخميس 8/12/2022، عن قرار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" برفع حالة التأهب في الضفة المحتلة.

وقال الصحفي الإسرائيلي أمير بوحبوط، أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في فرقة الضفة خشية القيام بعمليات انتقامية في أعقاب ما حدث في جنين.

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.