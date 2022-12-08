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إضراب شامل وتعليق الدراسة في جنين حداداً على أرواح الشهداء

الخميس 08 ديسمبر 2022 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب شامل وتعليق الدراسة في جنين حداداً على أرواح الشهداء



جنين/سما/

أعلنت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الخميس 8/12/2022، الإضراب الشامل وتعليق الدراسة حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في جنين بالضفة المحتلة.

واستشهد ثلاثة مواطنين، فجراً، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين.

واقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.

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