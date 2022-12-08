حماس : جريمة جنين لن توقف مسيرة المقاومة

غزة /سما/

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم الخميس 8/12/2022، أن اغتيال الاحتلال لثلاثة أبطال من شهداء جنين بالضفة المحتلة، يدلل على العقلية الصهيونية الإجرامية التي لا تؤمن إلا بالقتل والإرهاب.

وشدد رضوان على أن هذه الجريمة لن تمر دون حساب ولن توقف مسيرة المقاومة، مؤكداً على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون وقودا للمقاومة ولعنة على الاحتلال.

ودعا رضوان المقاومة للرد على هذه الجريمة بتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني.

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.