الجهاد الإسلامي تنعي شهداء جنين

غزة/سما/

نعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي اليوم الخميس 8/12/2022، شهداء جنين بالضفة المحتلة الذين ارتقوا في جريمة للاحتلال "الإسرائيلي" بعد اقتحام المدينة.

وقال القيادي الشرقاوي تعقيباً على جريمة الاحتلال في جنين وارتقاء ثلاثة شهداء :" ننعى شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا فجر اليوم في جنين، ونقف مع عائلاتهم الصابرة والمجاهدة في مصابنا الجلل.

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجراً، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.