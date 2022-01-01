شاهد: هتافات لفلسطين في شوارع لندن خلال "احتفالات تأهل المغرب"

لندن/سما/

خرج آلاف المغاربة والعرب إلى شوارع العاصمة البريطانية لندن ليلة يوم أمس الثلاثاء 6 كانون الأول / ديسمبر 2022 للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحقق المنتخب المغربي هذا الإنجاز التاريخي عقب فوزه على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر من مونديال قطر.

وأظهر الجمهور المغربي في لندن فرحة كبيرة بعد الإنجاز التاريخي حيث أصبح المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل لدور الثمانية في تاريخ بطولة كأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للجماهير المغربية وهي تهتف لفلسطين خلال احتفالاتها بتأهل منتخب بلادها، "فلسطين.. فلسطين" .

وتحظى القضية الفلسطينية بالأولوية لدى الشعوب العربية والإسلامية، وترفض هذه الشعوب التطبيع مع الاحتلال كيفما كان نوعه.

ورغم تطبيع المغرب علاقاته في ديسمبر/كانون الأول 2020، مع الاحتلال الإسرائيلي إلا أن منسوب التضامن مع فلسطين لا زال حاضرا في الأوساط الشعبية المغربية بقوة.



وبلغ المنتخب المغربي ربع نهائي كأس العالم ليلاقي نظيره البرتغالي يوم السبت المقبل، وحلمه المرور لدور نصف النهائي.