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الاحتلال يصدر أحكاما بحق ثلاثة مقدسيين ويمدد اعتقال آخرين

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر أحكاما بحق ثلاثة مقدسيين ويمدد اعتقال آخرين



القدس المحتلة/سما/

- أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن الفعلي والإداري بحق ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة.

وأصدرت سلطات الاحتلال حكما بالسجن الفعلي 30 شهرا بحق الفتى المقدسي محمد البيروس وغرامة مالية بقيمة 14 ألف شيقل. كما أصدرت حكما على الأسير المقدسي إبراهيم الزعتري بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيقل.

كما حكمت محكمة الاحتلال على الأسير أحمد درباس من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، بالسجن الإداري مدة 4 شهور قابلة للتجديد، وأجلت محاكمة الفتى محمد معيرجي حتى الأحد المقبل، والمقدسي إيهاب أبو سنينة حتى يوم الجمعة.

#الاحتلال #القدس

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