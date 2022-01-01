المالكي يطلع القنصل الفرنسي على آخر المستجدات السياسية

رام الله/سما/

- أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، القنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله.

وحثّ المالكي المجتمع الدولي على الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذّر المالكي من إمكانية إعلان نتنياهو لحكومة إسرائيلية تضم ممثلي اليمين العنصري والمتطرف بن غفير وسموتريتش، مشيرا إلى حملات المقاطعة والمحاسبة التي تنوي القيادة الفلسطينية شنها دوليا في كافة المحافل في حال تم تشكيل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.

ودعا المجتمع الدولي لأخذ إجراءات وقائية تحول دون تطور الأوضاع وتصاعد وتيرة القتل والعنف بحق الفلسطينيين.

وأكد أهمية استمرار العلاقات الثنائية وتطويرها، واستمرار جهود رباعية ميونخ، مشيدا بدعم فرنسا المستمر للموقف الفلسطيني الذي انعكس على تصويتها مؤخرا لصالح عدد من القرارات في الجمعية العامة.

كما حثّ المالكي الحكومة الفرنسية لإعادة النظر بالامتناع عن تصويتها للقرار الذي يدعو لطلب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد القنصل الفرنسي حرص بلاده على تحقيق الأمن والسلام لكافة الأطراف في المنطقة، مبينا أن فرنسا تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة العمل ومواصلة بذل الجهود الرامية الى تحقيق حل الدولتين.