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اشتية يبحث مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية مشاريع الوكالة للعام القادم

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية مشاريع الوكالة للعام القادم



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة إيمي توهل-ستول، وفريقها، مشاريع وبرامج الوكالة للعام المقبل 2023 في فلسطين.

وثمن اشتة خلال لقائه مع ستول، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، استئناف الوكالة لعملها في فلسطين، مشددا على ضرورة أن تنسجم مشاريعها للعام المقبل مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، بحيث يتم استثمار الدعم لينعكس على حياة الفلسطينيين إيجابيا ويكون ذا أثر ملموس.

وأوضح المجالات ذات الأولوية لدى الحكومة، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة، والتدريب التقني والمهني، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتساهم في خفض نسبة البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات، ودعا لاستقطاب الشركات الأمريكية للعمل في فلسطين وتوظيف مهارات الخريجين.

وقال رئيس الوزراء: "نعلم أن هناك بعض التشريعات في واشنطن التي تحد من العمل المباشر مع الحكومة الفلسطينية، لكن مشاريع الوكالة يجب أن تساهم بحماية حل الدولتين الذي تؤمن به الولايات المتحدة وإدارة الرئيس بايدن".

ودعا اشتية إلى ضرورة الحرص على ألّا تستفيد المستعمرات الإسرائيلية والمستعمرون في الضفة الغربية بما فيها القدس، من هذه المشاريع بشكل مباشر أو غير مباشر لأن هذا مخالف لهدف الوكالة في المساعد في بناء المؤسسات نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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#رئيس الوزراء محمد اشتية

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