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الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد مجاهد حامد

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد مجاهد حامد



رام الله/سما/

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، جثمان الشهيد مجاهد حامد، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء.

 وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وقالت الصحة إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد المواطن مجاهد محمود حامد (32 عاما) من بلدة سلواد، الذي أعدمته قوات الاحتلال عقب مطاردته شرق رام الله.

وبارتقاء الشاب حامد يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 213 شهيدا، بينهم 161 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

وأوضحت هيئة الشؤون المدنية أنه بعد جهود حثيثة بذلتها، تم إستلام جثمان الشهيد حامد، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

#الشهيد مجاهد حامد

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