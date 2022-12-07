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البريد الفلسطيني يشارك في اجتماعات الاتحاد البريدي الأورومتوسطي

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
البريد الفلسطيني يشارك في اجتماعات الاتحاد البريدي الأورومتوسطي



القاهرة/سما/

 شارك البريد الفلسطيني في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي والجمعية العامة الخامسة عشرة للاتحاد، في مدينة الأقصر المصرية، بمشاركة 11 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد وهي: كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا والمغرب وموناكو وسلوفينيا وإسبانيا والأردن وليبيا وسوريا وتركيا.

وعلى هامش الاجتماعات التقى الوفد الفلسطيني ممثلا بالمستشار القانوني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رياض حمارشة ومدير العلاقات الدولية في البريد عماد طميزة، بمدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وتباحث الطرفان في قضايا تشغل القطاع البريدي الدولي، وآليات التعاون.

كما التقى الوفد الفلسطيني بنائب المدير العام المكلف بالتعاون والشراكات الدولية للبريد المغربي عبد العظيم المسعودي لبحث التعاون وتبادل الخبرات.

#البريد الفلسطيني

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