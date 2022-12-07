توقيع اتفاقية بين "الزراعة" و"الفاو" لتعزيز فرص الاستثمار والإبداع

رام الله/سما/

وقعت وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، اليوم الأربعاء، اتفاقية تنفيذ برنامج تعزيز فرص الاستثمار والإبداع في التنمية المستدامة لنظم الأغذية والزراعة بقيمة ٢٥ مليون دولار، ممولة من الدنمارك والاتحاد الأوروبي وسويسرا وإسبانيا.

ويهدف هذا البرنامج، وفق بيان للزراعة، إلى دعم الاستثمار للمزارعين والجمعيات والقطاع الخاص ضمن الأولويات الوطنية نحو تحقيق المزيد من الربحية والاستدامة والأمن الغذائي، ويشمل كذلك تطوير الأسواق المركزية للخضار من حيث البنية التحتية والحوكمة والإدارة، إضافة الى تطوير السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة لنظم الأغذية والزراعة.

ويأتي هذا البرنامج استكمالا للمرحلة الأولى والتي تم تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة الزراعة ومنظمة "الفاو" ويستمر لمدة 4 سنوات في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضح وزير الزراعة رياض عطاري، أن هذا البرنامج يأتي في سياق سياسة وأوليات القيادة والحكومة الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني وتطويره ليكون أكثر ربحية ومنافسة واستدامة، ومن الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني الفلسطيني المتحرر من الارتباط باقتصاد الاحتلال، وكذلك كأداة صمود للمزارع الفلسطيني وتشبثه بأرضه وسوقه وحقوقه المشروعة.