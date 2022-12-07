شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية اطلاق نار قرب رام الله (صور وفيديو)

رام الله/سما/

استشهد، مساء اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة عوفرا شرق مدينة رام الله.

وأعلن الارتباط الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية إرتقاء الشاب مجاهد محمود حامد (32 عاما) من سكان بلدة سلواد شرق رام الله بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب البلدة.

وبحسب قناة كان العبرية: أجرت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي مطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار على مستوطنة عوفرا شمال رام الله.

وأضافت: "أُطلق النار نحو منفذ العملية واستشهد في المكان، وعُثر على سلاح من نوع M16 في المركبة المستخدمة في العملية.

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: "تم تصفية الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار قرب عوفرا بعد مطاردته.













