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بالأسماء.. التعرف على جثامين شهداء حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. التعرف على جثامين شهداء حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية



رام الله/سما/

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إن السلطات التونسية المختصة أبلغت سفارة دولة فلسطين لدى تونس بهوية جثامين شهداء لقمة العيش في حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية.

وأضاف أن الشهداء هم: خليل اسماعيل فارس، وعامر ابو زريق، ومجدي مقبل عتيق، ومحمد حيدر الشاعر، ويونس حيدر الشاعر، ومنصور الشاعر، وطلال رمضان الشاعر، وآدم شعث، ومحمد يوسف قشطة.

وأوضح أن الوزارة تتابع قضية استلام الجثامين طبقا للقوانين التونسية، ومع ذويهم لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لنقل جثامينهم إلى قطاع غزة، واجراء الترتيبات اللازمة لمواراة الشهداء الآخرين الثرى في تونس الشقيقة.

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#الخارجةي الفلسطنيية

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