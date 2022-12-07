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مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "عوفرا"

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "عوفرا"



رام الله/سما/

أطلق مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم الأربعاء7/12/2022م، النار تجاه مستوطنة "إسرائيلية" شمال شرق مدينة رام الله.

وبحسب القناة 14 "الإسرائيلية"، فأن مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار من سيارة تجاه مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله، دون وقوع إصابات.

في حين، قالت صحيفة يديعوت الإسرائيلية: إن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار على مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله.

ولاحقا ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه وردت أنباء عن إطلاق نار من سيارة مسرعة قبل فترة وجيزة على نقطة عسكرية قرب مستوطنة عوفرا شمال رام الله.

وأضاف "أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي كانت موجودة في المكان النار على السيارة، وتقوم القوات حاليًا بتفتيش المنطقة بحثا عن المنفذين، دون وقوع إصابات

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

#عوفرا

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