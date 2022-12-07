"التعاون الإسلامي" تحيي يوم التضامن العالمي مع شعبنا

جدة/سما/

أحيت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في حفل نظمته، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة في جدة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في كلمته عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة الإسلامية.

وأدان الأمين العام الإجراءات والممارسات غير القانونية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع مدينة القدس، وجغرافيتها، وطمس هويتها العربية، وتدنيس مقدساتها، وانتهاك حرية العبادة فيها، ومحاولة عزلها عن محيطها الفلسطيني، لافتا إلى أن ذلك يشكل تحديا جسيما يتعين على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمعالجته فورا.

كما أعرب عن إدانة المنظمة لسياسات سلطات الاحتلال القائمة على بناء المستوطنات الاستعمارية، ودعا إلى تعزيز الجهود المشتركة، من أجل مواجهة سياسات الاحتلال وفضحها أمام الرأي العام العالمي.

وطالب جميع الدول بزيادة المساهمات المالية لتمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا الأمين العام إلى تضافر الجهود الرامية لإحياء عملية السلام برعاية دولية متعددة الأطراف، من أجل إيجاد حل عادل وشامل ودائم لقضية فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وألقى كل من القنصل العام لدولة فلسطين السفير محمود الأسدي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة في جدة السفير ماهر الكركي كلمتين في هذه الاحتفالية، التي شارك فيها موظفو الأمانة العامة، وعدد من القناصل العامين، ومندوبو الدول الأعضاء المعتمدون بجدة.