رام الله: تخريج الفوج العشرين من دورة كبار الضباط

رام الله/سما/

خرَّج وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، الفوج الـ20 من دورة كبار الضباط، التي تعقدها وزارة الداخلية وهيئة التدريب العسكري ضمن برنامج تدريب القيادات، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود هارون، وبمشاركة 23 ضابطا من منتسبي المؤسسة الأمنية.

وأكد هب الريح أهمية دورة كبار الضباط والتي تتمثل بما تقدمه من مواضيع ذات بعد استراتيجي، وبمحاورها الهامة التي تنعكس على أداء المؤسسة الأمنية، وتساهم بتطويرها وتحسين أدائها بما ينعكس على رضا المواطن والتفافه حول مؤسسته الأمنية.

وعُقدت الدورة في معهد التدريب المركزي على مدار ثلاثة أشهر تلقى خلالها الضباط المنتسبون جُملة من المحاضرات التي اشتملت على مواضيع مختلفة تساهم في توسيع المعرفة بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم وواجباتهم في مراكز عملهم بكفاءة وفاعلية.

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