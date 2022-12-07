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النائب العام يبحث مع الشرطة الأوروبية الدعم المقدم خلال المرحلة المقبلة

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع الشرطة الأوروبية الدعم المقدم خلال المرحلة المقبلة



رام الله/سما/

 بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية نتاليا أبوستولوفا، الدعم المقدم من قبل البعثة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دور النيابة العامة في تطوير خطتها الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب النائب العام برام الله، بحضور مساعد النائب العام ياسر حماد ورئيس المكتب الفني علاء عواد.

وناقش اللقاء تقييم الأنشطة التي تم تنفيذها بالشراكة مع بعثة الشرطة الأوروبية، وتقديم الدعم المستقبلي من المانحين لتطوير عمل النيابات المتخصصة، من بناء القدرات والتدريبات لأعضاء النيابة العامة وفق احتياجاتها الفنية واللوجستية .

واستعرض النائب العام اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة في فلسطين، متطلعا لمزيد من التعاون والدعم في تطوير عمل النيابات المتخصصة وخاصة وحدة حقوق الإنسان ووحدة الجرائم الالكترونية ودائرة التفتيش القضائي للقيام بمهامهم بالشكل الأمثل.

بدورها، أكدت أبوستولوفا استمرار الدعم المقدم للنيابة العامة والمتعلقة بالبرامج التدريبية وبناء القدرات والأنشطة الخاصة لعمل النيابة.

#النائب العام #الشرطة الاوروبة

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