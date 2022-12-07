صحيفة عبرية: الهدوء الهش في الخليل يثير القلق لدى جيش الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتابع بقلق الهدوء الهش الذي بدأ يظهر في الآونة الأخيرة في محافظة الخليل.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك زيادة في عدد الهجمات المسلحة والشعبية بالخليل، مشيرةً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية تعمل لإحباط أي هجمات أكبر من الخليل ومدن الضفة الأخرى.

وبينت أن هناك تقديرات بأن الأوضاع لن تخرج عن السيطرة لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي للمدينة والعواقب المحتملة لأي هجمات أخطر، في حين أن ذلك لا يضمن إمكانية محاولة الحفاظ على الهدوء بسبب اعتداءات المستوطنين.