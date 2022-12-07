"الخارجية" تطالب بضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

​وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان للوزارة، إنه وبناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس، تتابع الوزارة باستمرار قضية الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد مع الدول كافة ومع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة، خاصة في ظل التدهور المتسارع في حالته الصحية، بهدف حشد أوسع ضغط عربي واسلامي واقليمي دولي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنه، حتى يتسنى لوالدته وذويه البقاء إلى جانبه ومحاولة علاجه في أحد المستشفيات قبل فوات الآوان.

وأوضح أنه تم الطلب مجددا من سفراء دولة فلسطين وبعثاتها الدائمة بضرورة التحرك الفوري تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام لفضح جريمة الاحتلال بحق الأسير أبو حميد والمطالبة بتدخلات دولية عاجلة للإفراج الفوري عنه.​