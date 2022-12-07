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نجل حسن يوسف يفتح النار على حسين فهمي بسبب والده

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل حسن يوسف يفتح النار على حسين فهمي بسبب والده



وكالات / سما /

شن عمر نجل الفنان حسن يوسف، هجوما على الفنان حسين فهمي بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 44 ، والتي انتهت من أسابيع ماضية .

وجاء هجوم عمر حسن يوسف على الفنان حسين فهمي ، بحسب تصريحات نسبها الاول الى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، عن عدم دعوة والده للمهرجان.

وقال عمر حسن يوسف عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” : طب ازاي الدولة تكرم فنان وسام العلوم و الفنون من الطبقة الاولى، و يطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول اصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن.. لا انت محتاج لما تتعين في منصب زي تراجع كده و تعرف التاريخ كويس ، عشان أكيد الدولة بتفهم أكتر منك".

 

#حسن يوسف #حسين فهمي #مهرجان القاهرة السينمائي #الفن

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