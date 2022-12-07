أكثر من 4 آلاف مولود و323 حالة وفاة بغزة الشهر المنصرم

غزة/ سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية_ الشق المدني في قطاع غزة، تسجيل 4 آلاف و273 مولوداً جديداً، بالإضافة إلى تسجيل 323 حالة وفاة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألفين و170 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49% بواقع ألفين و103 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و651 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 784 مولوداً.

من جانبها، سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 749 مولوداً، ومكاتب داخلية الوسطى 541 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 548 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 323 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 174حالة وفاة بنسبة 54%، مقابل 149 وفاة من الإناث بنسبة بـ 46%.