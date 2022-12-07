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الأسيران موفق عروق ونديم عواد يعانيان ظروفا صحية صعبة

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسيرين موفق عروق ونديم عواد، يعانيان من ظروف صحية صعبة في سجن "عسقلان".

وأوضحت الهيئة، نقلا عن محاميها كريم عجوة، أن حالة الأسير المسن عروق (79 عاما)  من بلدة يافة الناصرة داخل أراضي 1948، والمعتقل منذ عام 2003، يعاني من دوار مستمر وضعف كبير بالنظر، اضافة الى عدم قدرته على الوقوف على قدميه.

وأشارت إلى أن الأسير عروق، المحكوم بالسجن 30 عاما، يعاني من مرض السرطان في الكبد والمعدة، وهو بحاجة لرعاية طبية مستمرة نظرا لكبر سنه، والظروف الصحية والاعتقالية التي يُحتجز بها.  

وحول الوضع الصحي للأسير عواد (47 عاما) من محافظة نابلس، أوضحت أنه يعاني من ارتفاع نسبتي الكولسترول والسكر في الدم، وقرحة بالمعدة، عدا عن البلاتين المزروع في جسده، نتيجة للإصابات التي تعرض لها قبل اعتقاله، ووضعه يستدعي المتابعة الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة 600 أسير مريض، يعانون من عدة مشاكل صحية مزمنة، وبحاجة لعلاجات مختلفة.

#هيئة الأسرى #عسقلان

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