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حماس تعلن انطلاق فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة 35

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن انطلاق فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة 35



غزة/ سما /

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انطلاق الفعاليات الميدانية والإعلامية والعروض العسكرية إحياء لذكرى الانطلاقة الـ 35 .

واعتمدت الحركة شعار "آتون بطوفان هادر"، وقالت: "أردنا منه التأكيد لشعبنا وأمتنا أننا لن نسمح بتهويد المدينة المقدسة ولن  نسمح بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وآتون بطوفان هادر حتى نحرر الأقصى".


وأكدت "حماس" خلال إعلانها عن مهرجان انطلاقتها من أمام منزل مؤسسها الشيخ الشهيد أحمد ياسين، على أن "مقاومتنا العتيدة تسجل الإنجازات الرائعة في الضفة تسجل كل يوم عملا جهاديا مضيئا وعرين الأسود تتقدم والقدس تتسابق لتسجيل العمليات النوعية

ووجهت الحركة رسالة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال: "قسما أنكم على موعد مع الحرية والتحية لرجال الأنفاق والتجهيز والإعداد في غزة".

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