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بدء مشروع التنقيب الأثري في المقبرة الرومانية شمال غزة

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء مشروع التنقيب الأثري في المقبرة الرومانية شمال غزة



غزة / سما/

كشفت وزارة السياحة والآثار أن الطواقم الفنية شرعت بالتنقيب الأثري في المقبرة الرومانية والممول من المدرسة الفرنسية للآثار.
وبين مدير عام الآثار د/ جمال أبو ريدة أن المشروع يهدف إلى استجلاء المظاهر الحضارية في الحقبة الرومانية، مبيناً أن الموقع لها أهمية بالغة، ويعد بمثابة امتداد لموقع مدينة الأنثيدون الأثرية شمال غرب معسكر الشاطئ؛ والذي كان ميناء غزة القديم خلال الفترة اليونانية والرومانية.
وتحتوي المقبرة على ما يزيد عن (60) قبرا أثريا جماعيا وفرديا، ويعود عمرها إلى القرن الثاني والرابع الميلادي، وقد تم الكشف عن عدد من اللقى الأثرية، منها عدد جرار الفخارية ، وأوانٍ زجاجية، والعديد من اللقى الأثرية الأخرى، ومن المحتمل الكشف عن المزيد منها.
وبين أبو ريدة أن المقبرة الرومانية تزودنا بمعلومات وتفاصيل تاريخية، عن الممارسات الجنائزية، ومعلومات تدعم التاريخ القديم والإنثروبولوجي في غزة، والتعرف على أنماط الحياة والعلاقات التاريخية والاقتصادية في غزة خلال الفترة الرومانية القديمة، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي القديم.
وأضاف مدير الآثار أن الطواقم الفنية والمدعومة بخبراء أجانب يعملون ضمن خطة لإبراز تلك المعالم والمضامين التاريخية والأثرية للموقع، موضحاً أن التنقيب الأولي كشف عن وجود قبر مقصور بطبقة من المِلاط الأبيض المعروف باسم( الفريسكو)، المزين بأكاليل من أوراق السنديان؛ المعروفة بأنها من أرفع الأوسمة التي تُمنح للمميزين من أفراد المجتمع الروماني، وما زال الكشف الأثري في بدايته وننتظر معرفة المزيد من الأسرار والقيم الحضارية، في مختلف الحقب التي عاشت على أرض غزة.

غزة: بدء مشروع التنقيب الأثري في المقبرة الرومانية شمال غزة
غزة: بدء مشروع التنقيب الأثري في المقبرة الرومانية شمال غزة
غزة: بدء مشروع التنقيب الأثري في المقبرة الرومانية شمال غزة
 

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