المدعي العام للجنائية الدولية يعتزم زيارة فلسطين للتحقيق قي جرائم الاحتلال

القدس المحتلة/ سما/

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في كلمة ألقاها أمام أعضاء المحكمة، الثلاثاء إنه مهتم بزيارة فلسطين العام المقبل.

وجاءت كلمته في اطار القضية المعروضة عليه ، والتي من المفترض أن يتخذ فيها قرارًا ويفتح تحقيقًا بشأن الحرب على غزة عام 2014 اضافة الى عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة.

وبحسب قناة كان العبرية فان "زيارة خان الى فلسطين مقررة العام المقبل لكن ليس من الواضح كيف سيكون الرد الإسرائيلي على مثل هذا الطلب.

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ، وفي سياق التحقيق بشأن حرب 2014 ، تم اتخاذ قرار بعدم تعاون إسرائيل.وصرح المحامي نيك كوفمان ، الذي كان محامي دفاع سابقًا في المحكمة الجنائية الدولية ، "لم يقل خان أنه ينوي القدوم إلى إسرائيل - لكن" أحد اهدافه هو أن يأتي. "

ووفقا للقناة العبرية فان احتمالات وصول المدعي العام للجنائية الدولية إلى رام الله ، ضئيلة للغاية ، لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ، الذي وصف المحكمة بأنه معاد للسامية ، لن يسمح له على الأرجح بدخول الضفة الغربية.