  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب .. أوروبا تجمد بشكل مفاجئ التعاون مع الشرطة الإسرائيلية

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. أوروبا تجمد بشكل مفاجئ التعاون مع الشرطة الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أبلغ الاتحاد الأوروبي سفير إسرائيل لديه بأنه لن يستمر في دفع مسودة اتفاق التعاون الاستخباراتي بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة اليوروبول. ورجّحت مصادر إسرائيلية أن هذا القرار هو تلميح أوروبي أولي على أن تغيير سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية سيمس بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس".

ووقّع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على مسودة الاتفاق في أيلول/سبتمبر الماضي، وكان من المقرر أن يصادق عليها الآن البرلمان الأوروبي. ووفقا لمصدر إسرائيلي، فإنه "توجد ضغوط في أوروبا أن يكون أقل تسامحا تجاه إسرائيل الآن جراء تغيّر الحكومة".

وأبلغ الاتحاد الأوروبي السفير الإسرائيلي، حاييم ريغف، بالقرار يوم الجمعة الماضي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحسين تبادل المعلومات في مجال محاربة الجريمة والإرهاب. وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أحبطت عدة هجمات في أوروبا بعدما نقلت معلومات إلى دول أوروبية، وأن الأوروبيين نقلوا معلومات إلى إسرائيل ساعدت في محاربة الجريمة المنظمة فيها.

واطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في أيلول/سبتمبر بعد صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وعبر أعضاء من عدة دول أوروبية عن معارضة شديدة للصياغة المعتدلة لبنود التي تحدد التعاون مع إسرائيل داخل الخط الأخضر فقط.

ويتوقع أن يتضمن الاتفاق بعد تعديله حظرا على إسرائيل بالقيام "بأي استخدام للمعلومات التي تحصل عليها من أوروبا في المناطق المحتلة عام 1967"، وفق ما نقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تُنصّب بعد، إلا أنه من غير الواضح إذا كان ستوقع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، التي أضيف إليها في السنوات الأخير بشكل مثابر بند يمنع تطبيق الاتفاقيات في المستوطنات. كما أنه ليس واضحا بعد إذا كان اتفاق التعاون بين اليوروبول وإسرائيل سيحظى بتأييد البرلمان الأوروبي في حال تقرر التصويت عليه.

الأكثر قراءة اليوم

المغرب تدخل التاريخ وتتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022

شاهد: لقطة للاعبي المغرب بعد فوزهم على إسبانيا تشعل مواقع التواصل

شاهد: جنود إسرائيليون يعترفون بتفاصيل صادمة حول مجزرة الطنطورة

البرتغال تسحق سويسرا بسداسية وتضرب موعدا ناريا مع المغرب (فيديو)

ثاني أقدم أسير من غزة يدخل عامه الـ28 في سجون الاحتلال

الاحتلال يعيد الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تدرس وقف التعاون مع منظمة "أوتشا" الأممية وتعرقل دخول موظفيها

المدعي العام للجنائية الدولية يعتزم زيارة فلسطين للتحقيق قي جرائم الاحتلال

وسط اشتباكات مسلحة .. قوات الاحتلال تفشل في اعتقال احد مقاومي "عرين الأسود"

اشتية يتحدث عن الرواتب والاقتطاعات من الاحتلال

"عرين الأسود" تعلن رفع حالة الاستنفار والجهوزية الكاملة بين كافة مقاتليها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم