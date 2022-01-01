رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس محمود عباس على أن الحقائق التي وردت في فيلم الطنطورة تؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية حول مجازر الاحتلال بحق شعبنا.

كما عنونت الصحف الثلاث، وقوع إصابات في البيرة وبيت أمر وعمليات هدم وإخطارات واعتقالات واقتلاع أشجار في الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: الحقائق التي وردت في فيلم الطنطورة تؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية حول مجازر الاحتلال بحق شعبنا

- الرئيس يهنئ ملك المغرب بتأهل منتخب بلاده لربع نهائي مونديال قطر

- رئيس الوزراء: محاربة الفساد قيمة وطنية لحماية المجتمع وأداة لمواجهة الاحتلال

- إنجاز عربي تاريخي... المغرب يحتفل بتأهله برفع العلم الفلسطيني

- "ثوري فتح": جرائم الاحتلال تجعل من مقاومتنا واجبا وطنيا ملزما للجميع

- إصابات في البيرة وبيت أمر وعمليات هدم وإخطارات واعتقالات في الضفة

- أبو ردينة ردا على لبيد: من حق دولة فلسطين ومواطنيها اللجوء للقانون الدولي

- "شبكة الجزيرة" ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى "الجنائية الدولية".. وإسرائيل تحرض

- عائلة الأسير أبو حميد: نطالب الصليب الأحمر بالتدخل لنقل ناصر لمستشفى مدني ليتنسى وداعه

* "الأيام":

- الرئيس: فيلم "الطنطورة" يؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية حول مجازر الاحتلال

- مواجهات وإصابات في البيرة وأوصرين والاحتلال ينفذ حملة هدم وإخطار جديدة

- عائلة الأسير أبو حميد تطالب الصليب الأحمر بتدخل عاجل

- المجلس الثوري لـ"فتح" يدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية بكل الوسائل المشروعة

- الاحتلال يقتلع 50 شجرة في بيرين

- مستوطنون يهاجمون مركبات جنوب الخليل

- القضاء الإسرائيلي يرجئ مجدداً ترحيل الأسير صلاح الحموري

- غانتس يتوقع تصعيداً في الضفة والقطاع بسبب تعيين سموتريتش

- "الجزيرة" ترفع إلى "الجنائية الدولية" قضية قتل إسرائيل لشيرين أبو عاقلة

- المونديال: المغرب يصنع تاريخاً ويطيح بإسبانيا بركلات الترجيح

- مناورات لجيش الاحتلال في الأغوار الشمالية

* "القدس":

- الرئيس: فيلم «الطنطورة» يؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية

- المغرب للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع النهائي بفوزه على اسبانيا بركلات الترجيح ويحتفل بالعلم الفلسطيني

- حملة تحريض إسرائيلية واسعة ضد "الجزيرة"

- "ثوري فتح": جرائم الاحتلال تجعل من مقاومتنا واجبا وطنيا ملزما للجميع

- إصابات واقتلاع أشجار وهدم منشآت وإخطارات

- صيادو قطاع غزة يحظون بفرصة ترميم قواربهم المتهالكة جراء الحصار الإسرائيلي

- غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد واسع في الضفة والقطاع