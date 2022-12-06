بعد فشل اعتقال احد مقاتليها.. "عرين الأسود" تصدر بيانًا حول ما جرى في نابلس

رام الله / سما /

أكدت مجموعة "عرين الأسود" الناشطة في نابلس مؤخرًا، صباح الأربعاء، عن إحباط مخطط لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة لمدينة نابلس والتي فشل فيها باعتقال أحد المطلوبين.

وقالت المجموعة في بيان لها، خلال رسالة للاحتلال: "كنا نعلم بأمر جلل وتجهزنا له جيدا وحذرنا منه وأعلنا النفير وحاصرناكم ولم تحاصرونا في كل زقاق وفي كل بيت".

وأكدت المجموعة أنها أفشلت إلى جانب مجموعات المقاومة مخطط الاحتلال وتم إطلاق النار من كل اتجاه نحو القوات الخاصة من اليمام والاسناد، مشيرةً إلى أنه تم استخدام عبوات ناسفة وتم تحقيق إصابات بالغة في صفوف جنود الاحتلال، فيما لم يصب أو يعتقل أي مقاوم.

وقالت في رسالة للاحتلال: "حربنا معكم طويلة.. فانتظروا إنا منتظرون .. نقول لقائد وحدة اليمام الذي قال إن العرين ينتهي عندما ندخل البلدة القديمة ننفذ اعتقال هادئ هذا زمانٌ ولى ولن يعود وسيرى العرين وشعب العرين من سيحاصر من".

كما وجهت رسالة للمقاومة جاء فيها: "أيها المقاومين في نابلس وجنين والخليل ورام الله اليقظة التامة لا نوم بعد اليوم والنصر حليفنا بإذن الله".