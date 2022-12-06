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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي باسم الزعارير من قيادة حركة، وهو من سكان بلدة السموع، بالإضافة إلى المحرر أيمن أبو عواد من نفس البلدة.

وفي بيت لحم، اعتقل 4 من المحررين هم، إبراهيم عبدالله، وعيسى العروج، ومنير العروج، وأحمد عساكرة، إلى جانب الشاب موسى أبو مفرح من تقوع.

وفي القدس المحتلة، اعتقل قاسم محمد داود، ومحمد أحمد داود، وسعيد مصطفى داود، ومؤمن مصطفى مرار، ومظهر مشهور داود، وكريم ريان وجميعهم من بيت دقو شمال غرب القدس.

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