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وسط اشتباكات مسلحة .. قوات الاحتلال تفشل في اعتقال احد مقاومي "عرين الأسود"

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط اشتباكات مسلحة .. قوات الاحتلال تفشل في اعتقال احد مقاومي "عرين الأسود"



رام الله / سما /

فشلت قوات الاحتلال في اعتقال أحد مقاومي مجموعة "عرين الأسود" في البلدة القديمة في مدينة نابلس، بعد اقتحام واسع نفذته صباح اليوم.

واقتحمت عشرات الاليات العسكرية مصحوبة بمجموعات القناصة، والوحدات الخاصة البلدة القديمة في مدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل، وقصفته بعدة قذائف، لكنها فشلت في اعتقال أحد مقاومي مجموعة عرين الاسود حسب ما نشر الاعلام العبري.

وتصدى مقاومون في البلدة القديمة لقوات الاحتلال، وامطروها بصليات من الرصاص ودارت اشتباكات مسلحة على اكثر من محور في البلدة القديمة.

وقال الهلال الاحمر في مدينة نابلس ان 4 إصابات هي حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، إصابة منها بالرصاص الحي بالرأس والظهر نقلت إلى رفيديا، و 3 إصابات شظايا رصاص حي.

واعلنت تربية نابلس عن تمديد بدء الدوام المدرسي للساعة التاسعة بسبب اقتحام الاحتلال للمدينة.

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