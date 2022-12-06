فلسطين تهنئ المغرب بفوزها على اسبانيا

رام الله/سما/

هنأت فصائل وشخصيات فلسطينية رسمية مساء يوم الثلاثاء، فوز منتخب المغرب على نظيره الإسباني في بطولة كأس العالم 2022.

وتأهل المنتخب المغربي لدور الربع النهائي على حساب اسبانيا بعد تفوقه بركلات الجزاء ليقابل الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا التي ستجري الساعة 9 مساءً بتوقيت فلسطين.

وهاتف الرئيس محمود عباس، العاهل المغربي الملك محمد السادس، مهنئا إياه بفوز منتخب بلاده لكرة القدم على منتخب اسبانيا، وتأهله إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

وقال الرئيس إن هذه أول مرة يصل فيها منتخب عربي إلى هذا المستوى في كأس العالم، معتبرا أن هذا الفوز هو فوز لفلسطين وللعرب جميعا.

وتمنى الرئيس استمرار مسيرة التقدم والنجاحات للمنتخب المغربي في المراحل المقبلة.

من جانبه، شكر ملك المغرب الرئيس على هذا الاتصال وهذه التهنئة.

وقال حسين الشيخ أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في تغريدة عبر "تويتر": "انجاز عربي كروي تاريخي للمغرب بفوزها على اسبانيا وصعودها الى دور الثمانية، مبروك للمغرب ومبروك للعرب".



من جهته، ذكر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس : نبارك للمغرب الشقيق تأهل منتخبه الى دور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر الشقيقة، وهو انجاز رياضي عربي يستحق التقدير، مع خالص التمنيات بالتوفيق في المباريات المقبلة للفريق المغربي".

وبدوره قال منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح: "نُبارك للمغرب الشقيق الفوز والوصول إلى ربع نهائي كأس العالم وتمنياتنا دوام التقدم والصعود ، ومشاهدة العلم الفلسطيني يُرفرف في المونديال حتى النهاية".