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السفير منصور يطلع الرئيس السنغالي على آخر التطورات في فلسطين

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير منصور يطلع الرئيس السنغالي على آخر التطورات في فلسطين



دكار/سما/

 أطلع مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، في القصر الجمهوري بالعاصمة دكار، على آخر التطورات في فلسطين والأمم المتحدة، بحضور وزيرة الخارجية عائشة تال صال، ولجنة فلسطين بالأمم المتحدة.

ونقل السفير منصور لرئيس السنغال تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس والشعب الفلسطيني، شاكرا السنغال على دعمها للقضية الفلسطينية.

من جانبه، رحب الرئيس السنغالي بالوفد، وطلب من السفير منصور نقل تحياته للرئيس محمود عباس، ووعد بتلبية الدعوة له بزيارة فلسطين قريبا مطلع العام المقبل، فيما نقل السفير منصور تهاني الرئيس عباس للسنغال على إنجازها في مونديال قطر 2022.

كما اجتمع وفد لجنة فلسطين بالأمم المتحدة، في مبنى البرلمان السنغالي، مع رئيس البرلمان ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، حيث دار نقاش حول فلسطين، وقد عبر البرلمان السنغالي عن دعمه لشعبنا وحقوقه كاملة

#رياض منصور #دكار #السنغال

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