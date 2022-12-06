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الاحتلال يهدم خياما ويقتلع 50 شجرة زيتون جنوب الخليل

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم خياما ويقتلع 50 شجرة زيتون جنوب الخليل



الخليل/سما/

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خياما تستخدم كغرف صفية بمسافر يطا، واقتلعت 50 شجرة زيتون في قرية بيرين، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن قوات الاحتلال هدمت الخيام التي أقيمت على أنقاض مدرسة اصفي الأساسية المختلطة في خربة إصفي الفوقا، والتي هدمها الاحتلال في الثالث والعشرين من الشهر تشرين ثاني الماضي.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان إن قوات الاحتلال اقتلعت 50 شجرة زيتون وجرفت أربعة دونمات تعود ملكيتها للمواطن خلدون أبو صباح، مستنكرا هذه الممارسات الرامية لتهجير المواطنين من أراضيهم.

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#الخليل

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