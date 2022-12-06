توقع إسرائيلي بحدوث موجة جديدة من العنف بالداخل المحتل

القدس المحتلة/سما/

حذر مسؤول إسرائيلي سابق، مساء يوم الثلاثاء، من حدوث موجة جديدة من أحداث العنف في المدن المختلطة في الداخل الفلسطيني المحتل.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، عن مسؤول كبير سابق في شرطة الاحتلال قوله: "إنّ مذابح خطيرة ستحدث ويمكن أن تندلع في أي لحظة".

وأضافت الصحيفة العبرية: "أتوقع أن تحدث موجة جديدة من أحداث العنف في المدن المختلطة في الداخل، أكبر بكثير من تلك التي حدثت خلال عملية حارس الأسوار".

وأكمل: "ستحدث مذابح خطيرة ويمكن أن تندلع في أي لحظة، ودون أي إنذار مسبق، وعلينا الاستعداد لأن الشرطة حتى الآن غير مستعدة لمثل هذا السيناريو".