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الرئيس عباس: فيلم الطنطورة يؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية حول مجازر الاحتلال بحق شعبنا

الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: فيلم الطنطورة يؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية حول مجازر الاحتلال بحق شعبنا



رام الله/سما/

أكد الرئيس محمود عباس أن الحقائق التي وردت في فيلم الطنطورة تؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية بخصوص مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في عام 48 وما تلاها من مجازر، وبذات الوقت فإن هذه الحقائق التي ظهرت في الفيلم تدحض مجددا الرواية الإسرائيلية التي أنكرت لسنوات طويلة ارتكاب هذه المجازر وعملت على طمس معالمها.

وشدد سيادته على أن أهمية هذه الشهادات الحية أنها وردت على ألسن من ارتكب هذه المجزرة.

وأشاد الرئيس بشجاعة من بحث عن الحقيقة وأظهرها للعالم أجمع، بعد كل هذه السنوات من محاولات الاحتلال الممنهجة لإخفاء وطمس هذه المجازر.

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#الطنطورة

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